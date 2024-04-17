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Майбутнє НАТО пов’язане з Україною незалежно від статусу її членства, − ISW

Успішна українська армія буде найбільшою та найпотужнішою в Європі після російської − вона буде набагато сильнішою, ніж будь-яка європейська держава НАТО. 

Майбутнє НАТО пов’язане з Україною незалежно від статусу її членства, − ISW
Фото: Генштаб

Майбутнє військового блоку НАТО пов’язане з Україною незалежно від статусу членства Києва, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

У разі перемоги у війні успішна українська армія буде найбільшою та найпотужнішою в Європі після російської − вона буде набагато сильнішою, ніж будь-яка європейська держава НАТО. Україна розгорне свої сили вздовж кордонів з Росією та Білоруссю для стримування та захисту від майбутньої російської агресії. 

Дослідники вважають, що Україна покладатиметься на продовження допомоги спочатку обладнанням, але з часом через фінансування для закупівлі та обслуговування власного озброєння, від широкого кола європейських та азійських держав, які чітко розуміють важливість запобігання новому російському нападу.

“Українці визнають, що їхнє майбутнє пов’язане з виживанням НАТО та стримуванням нападів Росії на НАТО, а також на Україну, навіть якщо Україна не є членом альянсу”, − йдеться у матеріалі.

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Російські військові керівники, які плануватимуть вторгнення в країни Балтії чи напад на Польщу, повинні будуть припустити, що Україна може вступити в таку війну від імені НАТО незалежно від статусу членства України. А це матиме “драматичний вплив на плани російської кампанії агресивної війни проти НАТО”, вважають в ISW.

  • В ISW заявляють, що успіх чи поразка України визначать перспективи нападу РФ на північно-східний фланг НАТО. Поразка Києва поставить південні кордони Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії під загрозу наземного нападу Росії.
  • Окрім того, у разі, коли США дозволять Росії перемогти Україну зараз, проблема захисту держав Балтії, зокрема, може стати майже нездоланною.
  • Відтак Вашингтон зараз має лише два реальні вибори щодо війни: поновити військову допомогу Києву чи дати Кремлю окупувати Україну.
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