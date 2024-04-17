Майбутнє НАТО пов’язане з Україною незалежно від статусу її членства, − ISW

Успішна українська армія буде найбільшою та найпотужнішою в Європі після російської − вона буде набагато сильнішою, ніж будь-яка європейська держава НАТО.

Майбутнє військового блоку НАТО пов’язане з Україною незалежно від статусу членства Києва, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

У разі перемоги у війні успішна українська армія буде найбільшою та найпотужнішою в Європі після російської − вона буде набагато сильнішою, ніж будь-яка європейська держава НАТО. Україна розгорне свої сили вздовж кордонів з Росією та Білоруссю для стримування та захисту від майбутньої російської агресії.

Дослідники вважають, що Україна покладатиметься на продовження допомоги спочатку обладнанням, але з часом через фінансування для закупівлі та обслуговування власного озброєння, від широкого кола європейських та азійських держав, які чітко розуміють важливість запобігання новому російському нападу.

“Українці визнають, що їхнє майбутнє пов’язане з виживанням НАТО та стримуванням нападів Росії на НАТО, а також на Україну, навіть якщо Україна не є членом альянсу”, − йдеться у матеріалі.

Російські військові керівники, які плануватимуть вторгнення в країни Балтії чи напад на Польщу, повинні будуть припустити, що Україна може вступити в таку війну від імені НАТО незалежно від статусу членства України. А це матиме “драматичний вплив на плани російської кампанії агресивної війни проти НАТО”, вважають в ISW.