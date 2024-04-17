Через похолодання зросло споживання електроенергії. Громадян просять економно користуватись світлом ввечері

Щоб покрити таке зростання, потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян.

Через похолодання та хмарну погоду споживання стрімко зростає, повідомляє Укренерго.

Сьогодні вранці рівень споживання на 6,5% більше аналогічного вчорашнього показника. Щоб покрити таке зростання, потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян.

Вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня.

З 19:00 до 22:00 години Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.

Зранку на Харківщині збільшені графіки відключень. Причина – зростання споживання через похолодання. Одночасно знеструмлено близько 251 тисячі споживачів.

На Криворіжжі продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались.