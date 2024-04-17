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Через похолодання зросло споживання електроенергії. Громадян просять економно користуватись світлом ввечері

Щоб покрити таке зростання, потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян.

Через похолодання зросло споживання електроенергії. Громадян просять економно користуватись світлом ввечері
Фото: Lb.ua

Через похолодання та хмарну погоду споживання стрімко зростає, повідомляє Укренерго. 

Сьогодні вранці рівень споживання на 6,5% більше аналогічного вчорашнього показника. Щоб покрити таке зростання, потрібно додатково включити 3-4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян. 

Вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня. 

З 19:00 до 22:00 години Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами. 

Зранку на Харківщині збільшені графіки відключень. Причина – зростання споживання через похолодання. Одночасно знеструмлено близько 251 тисячі споживачів. 

На Криворіжжі продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів. 

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. 

  • Минулого тижня міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що внаслідок російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії. 
  • Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков оприлюднив подробиці захисту 22 ключових електропідстанцій в Україні. Зокрема, в Україні почали зведення третього рівня захисту, але для завершення робіт потрібні кошти.
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