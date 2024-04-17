У Німеччині знайшли 161 викрадену Росією українську дитину

Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що у співпраці з німецькими колегами українським правоохоронцям вдалося встановити на території Німеччини 161 українську дитину, викрадену Росією, повідомляє Укрінформ.

“Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів Російської Федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі”, – поінформував Вигівський під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом.

Він зупинився також на проблемі всіх воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками на території України і задокументованих Національною поліцією України. Київ розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво – у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.

“Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу”, – підкреслив голова Нацполіції.

Він наголосив на плідній співпраці з німецькими колегами щодо документування і збору доказів.

Сторони обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) відомостей щодо російських воєнних злочинців.

“Можливо, саме правоохоронні органи Німеччини будуть готові сприяти Україні у реалізації цих дій, та внести інформацію щодо цих осіб до Шенгенської інформаційної системи. Внесення інформації в SIS у подальшому може сприяти обмеженню їхнього пересування та перебування у країнах Шенгенської зони, оскільки ці особи можуть становити загрозу для національної безпеки країн Європейського Союзу та Шенгенської зони”, – висловив надію очільник відомства.

Він також звернув увагу на такий інструмент гібридної війни, що його використовує Росія, як організована злочинність, в т.ч. “злодії в законі”. Росія використовує його як в Україні, так і в Німеччині. Голова Нацполіції визнав, що збільшення кількості українських громадян у Німеччині призвело до збільшення і фактів участі окремих осіб у протиправній діяльності, зокрема, нелегальному переправленню мігрантів.

“І ми зацікавлені в тому, щоб спільними зусиллями зменшити ризики у цій сфері”, – заявив Вигівський.

Сторони також обговорили питання протидії нелегальному обігу зброї, наркотиків, організованій злочинності, екстрадиції підозрюваних у скоєнні злочинів осіб, кіберзлочинності тощо.

Німеччина під час війни передала лише Національній поліції України вкрай необхідне оснащення та матеріали на загальну суму майже 15 млн євро, – в першу чергу, для потреб підрозділів вибухотехнічних та криміналістичних підрозділів.

Зустріч відбулась на полях Європейського поліцейського конгресу, участь у якому бере українська делегація.

Нагадаємо, у березні СБУ оголосила підозру двом соратницям Путіна за причетність до депортації дітей з Херсона. У період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини.