Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу розвідувального співтовариства та високопосадовців Держдепу та Пентагону щодо поточної ситуації в Україні закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Києву, повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву голови Комітету конгресмена-республіканця Майка Тернера і високопоставленого члена комітету, конгресмена-демократа Джима Гаймса.

“Ми повинні передати допомогу Україні зараз. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична”, – заявили Тернер і Гаймс.