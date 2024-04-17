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Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні

Голова комітету заявив про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня.

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Майк Тернер
Фото: EPA/UPG

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу розвідувального співтовариства та високопосадовців Держдепу та Пентагону щодо поточної ситуації в Україні закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Києву, повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву голови Комітету конгресмена-республіканця Майка Тернера і високопоставленого члена комітету, конгресмена-демократа Джима Гаймса.

“Ми повинні передати допомогу Україні зараз. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична”, – заявили Тернер і Гаймс.

  • Спікер Палати представників США Майк Джонсон на закритому засіданні Республіканської партії представив свій план щодо рішення, яке не можуть ухвалити вже понад пів року. Він запропонував розділити надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на різні законопроєкти.
  • У Конгресі очікують, що голосуватимуть за законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю вже цього тижня.
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