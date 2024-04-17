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Польські протестувальники на дві доби планують перекрити ПП "Корчова-Краківець"

Вантажівки пропускатимуть по одній у годину.

Польські протестувальники на дві доби планують перекрити ПП "Корчова-Краківець"
Фото ілюстративне
Фото: Львівська митниця

Польські протестувальники планують на дві доби, з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024, балокувати рух до пункту пропуску "Корчова-Краківець" для вантажівок в’їзд в Україну.

Про це інформує Державна митна служба.

"За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год. 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець", – йдеться у повідомленні.

Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Проте, за повідомленням, це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

Також протестувальники не обмежуватимуть рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки.   

  • Нещодавно польські протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі через пункти пропуску "Ягдин", "Рава-Руська" і "Угринів" за добу. Тоді на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебувало близько 600 вантажівок.
  • Проте вчора, 16 квітня, польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув-Угринів». Оформлення і пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. 
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