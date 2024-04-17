Передали до суду справу експосадовців Міноборони, які купували неякісну амуніцію для військових

Ексзаступник міністра оборони лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових на загальну суму понад 1,4 млрд грн.

Перед судом постануть колишні високопосадовці Міноборони, які закупляли неякісну амуніцію для військових за завищеними цінами.

"Колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн", – йдеться у повідомленні ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Богдана Хмельницького, який до січня 2023 займав посаду тимчасового в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Його звільнили на тлі скандалу із закупівлею харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

Заступником Резнікова, що відповідав за тилове забезпечення армії, був В'ячеслав Шаповалов.

Зазначається, що ексзаступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати.

У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією Міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

Як зазначили у Бюро, це призвело не лише до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ.

Колишнім посадовцям було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.