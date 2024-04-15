"​Агенція оборонних закупівель" оголосила про відбір трьох незалежних членів наглядової ради

Конкурс триває до 3 травня цього року.

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України оголосила про проведення відбору на три посади незалежних членів наглядової ради. Конкурс триває до 3 травня 2024 року.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Створення Наглядової ради – це ще один крок до сучасної системи корпоративного управління агенції, а також забезпечення контролю та довіри до оборонних закупівель. Незалежні члени НР мають додати об'єктивності, забезпечуючи найвищий рівень професіоналізму та відповідальності в управлінні цими важливими справами національної безпеки", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Як зазначили у Міноборони, до функцій членів наглядової ради входитиме розробка та контроль реалізації стратегії агенції, створення системи корпоративного управління, контроль керівництва та узгодження інтересів, аудит, сприяння прозорості тощо.

Директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова зауважила, що запуск наглядової ради забезпечить сучасне корпоративне управління та незалежний контроль за роботою Агенції.

"Ми прагнемо змінити правила гри в оборонних закупівлях, щоб посилити спроможності Сил оборони на полі бою. Тож закликаємо подаватися на конкурс принципових та професійних людей, які мають великий досвід в управлінні змінами та прагнуть зробити свій внесок у побудову ефективної та прозорої системи закупівель озброєння і техніки для наших військових", – заявила вона.

Серед обов’язкових вимог до кандидата на посаду незалежного члена:

вища освіта, зокрема в галузі знань «фінанси», «економіка», «енергетика», «право», «бізнес-адміністрування»;

досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років;

володіння українською та\або англійською мовою;

бездоганна ділова репутація;

лідерство та якості, необхідні для управління змінами;

досвід управління конфліктами, практичні навички переговорів на високому рівні, включаючи урядові, міжнародні та ділові відносини, успішний досвід підготовки або управління змінами.

Конкурс на посади триває до 3 травня включно.