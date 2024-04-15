​Незаконне збагачення на 150 млн грн: завершено розслідування у справі одеського воєнкома Борисова

Завершено досудове розслідування стосовно екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова за фактами незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно з матеріалами слідства, колишній керівник Одеського ОТЦК та СП за період перебування на цій посаді за відсутності таких законних доходів набув активів на майже 150 млн грн.

"Встановлено, що після повномасштабного вторгнення за його дорученням члени родини придбали в Іспанії об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. При цьому офіційний спільний дохід родини не покривав цих витрат", – йдеться в повідомленні.

У грудні 2023 року на підставі запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу наклали арешт на майно одеського воєнкома в Іспанії: це вілла та офісне приміщення. Також суд наклав арешт на дев'ять земельних ділянок, два будинки, одне домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, шість елітних автомобілів.

Наразі за дорученням прокурора слідчий повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів для ознайомлення.

Борисов перебуває під вартою.

Матеріали за фактом нез’явлення екскерівника Одеського ОТЦК та СП на службу та ухилення від військової служби виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).