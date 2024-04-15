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Найбільшу кількість атак ворога за тиждень Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку

Новопавлівський за кількістю нападів росіян поступається лише десятьма атаками.

Найбільшу кількість атак ворога за тиждень Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку
Українські військові
Фото: Генштаб

На Куп'янському напрямку росіяни наступали в районі Кислівки, Іванівки Харківської області та Андріївки Луганської області. Захисники протягом тижня відбили там три атаки.

На Лиманському напрямку захисники відбили вісім атаки ворога в районі Тернів і Торського Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку російські окупанти здійснили близько 170 безуспішних атак у районах Білогорівки Луганської області, Іванівського, Верхньокам'янського, Виїмки, Роздолівки, Часового Яру, Нового, Опитного, Спірного, Нью-Йорка, Кліщіївки, Андріївки, Ступочок", – сказав він.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 60 російських атак в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Кераміка, Бердичів, Уманського, Первомайського, Нетайлового, Невельського Донецької області.

На Новопавлівському росіяни продовжують вести наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне. Захисники відбили там близько 160 атак.

На Оріхівському захисники відбили 30 атак окупантів у районі Старомайорського, північніно-західніше Роботиного, Вербового. 

На Херсонському росіяни продовжують бити артилерією та авіацією по Херсонській і Миколаївській областях. Не полишають спроб вибити захисників із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро – здійснили 30 атак за тиждень.

Загалом протягом тижня відбулося понад 480 бойових зіткнень, росіяни завдали 88 ракетних і понад 680 авіаударів, понад 740 обстрілів із ракетних систем залпового вогню.

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