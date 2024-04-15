Найбільшу кількість атак ворога за тиждень Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку

Новопавлівський за кількістю нападів росіян поступається лише десятьма атаками.

На Куп'янському напрямку росіяни наступали в районі Кислівки, Іванівки Харківської області та Андріївки Луганської області. Захисники протягом тижня відбили там три атаки.

На Лиманському напрямку захисники відбили вісім атаки ворога в районі Тернів і Торського Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку російські окупанти здійснили близько 170 безуспішних атак у районах Білогорівки Луганської області, Іванівського, Верхньокам'янського, Виїмки, Роздолівки, Часового Яру, Нового, Опитного, Спірного, Нью-Йорка, Кліщіївки, Андріївки, Ступочок", – сказав він.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 60 російських атак в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Кераміка, Бердичів, Уманського, Первомайського, Нетайлового, Невельського Донецької області.

На Новопавлівському росіяни продовжують вести наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне. Захисники відбили там близько 160 атак.

На Оріхівському захисники відбили 30 атак окупантів у районі Старомайорського, північніно-західніше Роботиного, Вербового.

На Херсонському росіяни продовжують бити артилерією та авіацією по Херсонській і Миколаївській областях. Не полишають спроб вибити захисників із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро – здійснили 30 атак за тиждень.

Загалом протягом тижня відбулося понад 480 бойових зіткнень, росіяни завдали 88 ракетних і понад 680 авіаударів, понад 740 обстрілів із ракетних систем залпового вогню.