Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Німеччина спростила гендерні правила
Німеччина спростила гендерні правила
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Переможець виборів у Нідерландах розкритикував мільярдну допомогу Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Європейські країни відкидають заклики Києва надати Україні додаткові системи ППО, – Financial Times
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
Британський генерал: Росія влітку може піти в наступ
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров: росіяни хочуть просунутися вглиб позицій Сил оборони для прориву західніше від Бахмута

Водночас українські бійці зривають ці плани окупантів, зазначив міністр оборони.

Умєров: росіяни хочуть просунутися вглиб позицій Сил оборони для прориву західніше від Бахмута
міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Російські підрозділи намагаються просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше від Бахмута.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після відвідин бойових підрозділів на східному напрямку.

За словами міністра, ситуація тут напружена. Але попри чисельну перевагу противника, як зауважив Умєров, "ефективно зриваємо ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників, які вдало використовують  сучасні технологічні системи в противагу ворогу, який намагається отримати перевагу живою силою".

Глава Міноборони також нагородив державними нагородами та міністерськими відзнаками військовослужбовців, які відзначилися у важких боях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies