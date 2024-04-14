Російські підрозділи намагаються просунутися вглиб позицій Сил оборони, зосередившись для прориву західніше від Бахмута.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після відвідин бойових підрозділів на східному напрямку.

За словами міністра, ситуація тут напружена. Але попри чисельну перевагу противника, як зауважив Умєров, "ефективно зриваємо ці плани завдяки відвазі, підготовці та професійності захисників, які вдало використовують сучасні технологічні системи в противагу ворогу, який намагається отримати перевагу живою силою".

Глава Міноборони також нагородив державними нагородами та міністерськими відзнаками військовослужбовців, які відзначилися у важких боях.