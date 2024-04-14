СБУ модернізувала дрон Sea Baby, який тепер здатний уразити будь-яку ціль у Чорному морі

Безпілотник може нести майже тонну вибухівки на понад 1000 км.

Фахівці СБУ спільно з побратимами із Сил безпеки та оборони модернізували дрон Sea Baby, який тепер здатний уражати будь-яку ціль у Чорному морі.

Про це в етері телемаратону розповів речнику спецслужби Артем Дехтяренко.

За його словами, сьогодні СБУ використовує морські дрони двох типів: перший - це Sea Baby, другий - "Мамай".

"Це уже нові покоління дронів, над удосконаленням яких працювала і продовжує працювати команда фахівців СБУ спільно із військовими силами України, спільно з іншими побратимами Сил безпеки і оборони. Наприклад, Sea Baby 2024 року випуску - це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Серед іншого - новий дрон Sea Baby здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. А це означає, що СБУ може дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря", - розповів Дехтяренко.

Він додав, що наразі новий "Морський малюк" проходить повний цикл випробувань.

Реалізувати проєкт вдалося, зокрема, завдяки масштабному волонтерському збору через платформу United24: за рекордний термін вдалося зібрати майже 300 млн грн. За ці кошти зможуть сконструювати 35 таких дронів.

Дехтяренко розповів, що Sea Baby через невеликі розміри і особливості конструкції "знизу не чує гідроакустика, а зверху його не помічають радіолокаційні станції".

"Більше того, корпус цього дрона виготовлений радіопрозорого або іншими словами радіопоглинаючого матеріалу... Такі дрони можна побачити візуально, а не на системах спостереження", - сказав речник СБУ.

Він додав, що "сьогодні дрон вартістю 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю декілька десятків мільйонів доларів".