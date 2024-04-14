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Поліція евакуювала 29 дітей з Липецької громади на Харківщині

Наразі евакуйовані родини у безпеці. Їх розселили в більш безпечних районах.

Поліція евакуювала 29 дітей з Липецької громади на Харківщині
Поліція евакуювала 29 дітей з Липецької громади
Фото: поліція

Поліція допомагає евакуювати дітей з небезпечних районів Харківшини, яка страждає від постійних обстрілів росіян.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Протягом дня з Липецької територіальної громади в безпечне місце поліцейські разом з представниками місцевої військової адміністрації вивезли 29 дітей з 19 родин", - йдеться в повідомленні.

Громада постійно потерпає від російських обстрілів. Окупанти щодобово гатять по мирним мешканцям з артилерії, мінометів, скидають керовані авіабомби.

Наразі евакуйовані  родини у безпеці. Їх розселили в більш безпечних районах Харківщини та забезпечили усім необхідним.

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