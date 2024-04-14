Ситуація на східному фронті загострилася, але вона контрольована, - спікер ОСУВ "Хортиця"

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" обстановка залишається складною, але контрольованою.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає "Інтерфакс-Україна".

Найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки.

Волошин зазначив, що останніми днями обстановка на східному фронті загострилася. Це пов'язано з активізацією наступальних дій противника після президентських виборів, а також із тим, що російське військове керівництво поставило завдання до 9 травня захопити Часів Яр.

"Це їхній певний символізм", - сказав речник.

Волошин розповів, що тактика противника під Часовим Яром, як і раніше, полягає в цілодобовому штурмі малими групами в супроводі артилерії та авіації з метою взяти під контроль місто і населені пункти навколо нього. Попри це Сили оборони завдають значної шкоди противнику в живій силі та техніці на всій лінії зіткнення.

З огляду на ускладнення ситуації, військове керівництво ухвалило відповідні рішення. На запитання, чи встигнемо ми посилити фронт засобами РЕБ і ППО, про що говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, спікер відповів: "Встигнемо".