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Ситуація на східному фронті загострилася, але вона контрольована, - спікер ОСУВ "Хортиця"

Найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки.

Ситуація на східному фронті загострилася, але вона контрольована, - спікер ОСУВ "Хортиця"
Знищена важкими боями Авдіївка
Фото: змі окупантів

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" обстановка залишається складною, але контрольованою.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає "Інтерфакс-Україна".

Найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки.

Волошин зазначив, що останніми днями обстановка на східному фронті загострилася. Це пов'язано з активізацією наступальних дій противника після президентських виборів, а також із тим, що російське військове керівництво поставило завдання до 9 травня захопити Часів Яр.

"Це їхній певний символізм", - сказав речник.

Волошин розповів, що тактика противника під Часовим Яром, як і раніше, полягає в цілодобовому штурмі малими групами в супроводі артилерії та авіації з метою взяти під контроль місто і населені пункти навколо нього.  Попри це Сили оборони завдають значної шкоди противнику в живій силі та техніці на всій лінії зіткнення.

З огляду на ускладнення ситуації, військове керівництво ухвалило відповідні рішення. На запитання, чи встигнемо ми посилити фронт засобами РЕБ і ППО, про що говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, спікер відповів: "Встигнемо".

  • За останній тиждень ворог не припиняє вести штурмові дії на Донецькому напрямку. Половина всіх боєзітнень відбувається на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. 
  • Лише за добу 14 квітня росіяни росіяни здійснили 67 атак на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.
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