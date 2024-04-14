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Безпілотники на полі бою перетворили так звану "сіру зону" на "зону смерті", – WP

Дрони паралізують бойові дії на фронті.

Безпілотники на полі бою перетворили так звану "сіру зону" на "зону смерті", – WP
Фото: ДПСУ

У небі над лінією фронту України патрулює багато безпілотників, які полюють за будь-якими ознаками руху, тому як українські, так і російські війська практично не мають можливості пересуватися по полю бою, не будучи поміченими та вбитими, пише The Washington Post.

Під час виконання бойових завдань військові кидаються від однієї нори до іншої з надією, що оператори дронів не зможуть їх знайти. Таким чином патрулювання безпілотників в Україні перетворило територію по обидва боки "нуля", яку зазвичай називають "сірою зоною", на "зону смерті". Адже ті, хто наважується пересуватися вдень чи вночі завжди під наглядом ворожих безпілотників, одразу ж гинуть.

Еволюція виживання

Малі безпілотники, розгорнуті в Україні, трансформували сучасну війну і спочатку дали українським військам перевагу на полі бою. Але росіяни швидко підхопили це і почали масово виробляти власні безпілотники.

Керівник штабу компанії BRINC Dronesце Ендрю Коте назвав сучасний етап війни "бліцкригом безпілотників", адже дрони в Україні так само змінюють ситуацію, як танки під час Першої світової війни. 

"Це досить тупикова ситуація, — сказав він, — тому що, якщо ви знаходитесь на відкритому просторі, на вас завжди будуть полювати".

Насиченість поля бою дронами, багато з яких оснащені тепловізійними камерами, зменшила простір, де війська можуть безпечно пересуватися, не будучи поміченими, що призвело до великих втрат, а також в останні місяці значною мірою завадило жодній зі сторін здійснити серйозний прорив.

Як розповідають українські військові, у радіусі 10 км на полі бою знаходяться 100 дронів. Але важко розрізнити, чиї вони.

При цьому безпілотники допомагають Україні в умовах дефіциту боєприпасів. Хоча українські бійці висловили думку, що артилерійські снаряди вкрай необхідні, інакше можна програти війну.

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