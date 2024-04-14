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Російський флот може завдавати удари по Україні тільки з підводних човнів

Інші носії ракети остерігаютьс роботи Сил оборони України.

Російський флот може завдавати удари по Україні тільки з підводних човнів
Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії
Фото: Пресслужба Сил оборони півдня України

Наразі російський флот може завдавати по Україні лише з підводних човнів, адже інші носії остерігаються бойової роботи Сил оборонии.

Про це повідомив спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону, пише Інтерфакс-Україна.

"Російський флот у Чорному морі наразі має 10 носіїв ракет, їхня кількість може варіюватися залежно від боєготовності. Можна говорити, що є 40 одиниць, які являють собою потенційну небезпеку, але ті, які можуть завдавати ударів по території України, - це носії крилатих ракет, серед них 3 субмарини по 4 ракети на кожній (проєкт "Варшавянка")", – зазначив він.

За його словами, російські судна тільки намагаються виходити з Новоросійська. 

"Останнє підтверджене застосування було саме з підводного човна, коли було завдано ударів по Запоріжжю кілька днів тому. А так за пів року було тільки 2 підтверджених застосування крилатих ракет з підводного човна", – сказав Плетенчук.

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