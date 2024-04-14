Генштаб ЗСУ: Росіяни атакували українські позиції на п'яти напрямках фронту

Авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Упродовж доби на фронті зафіксували 42 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 14 квітня така: