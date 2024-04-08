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За тиждень відбулося 480 бойових зіткнень, Росія завдала понад 50 ракетних ударів

Найбільшу кількість атак відбили на Новопавлівському напрямку.

За тиждень відбулося 480 бойових зіткнень, Росія завдала понад 50 ракетних ударів
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Куп'янському напрямку окупанти вели наступ в районі Іванівки Харківської області. На цьому ж напрямку захисники протягом тижня відбили дві безуспішні атаки противника.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 40 атак в районах Білогорівки Луганської області і Тернів, Ямполівки, Веселого, Роздолівки Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Бахмутському напрямку загарбники проводили штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Часового Яру, Нового, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Тут захисники відбили близько 120 атак ворога.

На Авдіївському росіяни здійснили понад 70 атак на позиції захисників у районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Семенівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське. 

"На Новопавлівському напрямку російські загарбники протягом минулого тижня вели наступ у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де Сили оборони України відбили близько 150 безуспішних штурмів противника", – сказав речник.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 17 атак у районі Старомайорського Донецької області, північніше Приютного, південно-західніше Білогір'я та північно-західніше Вербового, Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти здійснили понад 50 безупішніх атак на позиції українських військ. Обстрілюють населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом тижня загалом відбулося понад 480 бойових зіткнень, ворог завдав 50 ракетних і понад 600 авіаційних ударів, здійснив понад 635 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

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