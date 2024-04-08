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Росія атакувала інфраструктурний об'єкт у Житомирській області. Є загроза забруднення повітря

Школи перевели на дистанційне навчання. 

Росія атакувала інфраструктурний об'єкт у Житомирській області. Є загроза забруднення повітря
Ілюстративне фото
Фото: t.me/AFUStratCom/6501

У Звягельській громаді внаслідок російського удару пошкоджено об'єкт інфраструктури. Є пряма загроза забруднення повітр, повідомили в міській раді.

Мешканцям громади порадили залишатися в приміщеннях із закрити вікнами. У школах на сьогодні впровадили дистанційне навчання.

"Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", – йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що внаслідок удару цивільних жертв не було.

У Житомирській ОВА уточнили, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворожі дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури. 

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