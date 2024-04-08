Росія атакувала інфраструктурний об'єкт у Житомирській області. Є загроза забруднення повітря

У Звягельській громаді внаслідок російського удару пошкоджено об'єкт інфраструктури. Є пряма загроза забруднення повітр, повідомили в міській раді.
Мешканцям громади порадили залишатися в приміщеннях із закрити вікнами. У школах на сьогодні впровадили дистанційне навчання.
"Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", – йдеться у повідомленні.
У міськраді додали, що внаслідок удару цивільних жертв не було.
У Житомирській ОВА уточнили, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги ворожі дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури.
- Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 безпілотники типу "Shahed" із мису Чауда (Крим), районів Курськ, Єйськ (РФ). Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів.