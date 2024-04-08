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Троє людей поранені в Херсонській області учора. Ворог бив у ТЦ, інфраструктуру і будинки

Пошкоджено шість приватних осель.

Протягом минулої доби росіяни поранили в Херсонській області трьох людей.

Окупанти обстрілювали Садове, Придніпровське, Антонівку, Понятівку, Дніпровське, Янтарне, Берислав, Золоту Балку, Шляхове, Білозерку, Новоберислав, Михайлівку, Качкарівку, Станіслав та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 6 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, торгівельний центр, заклад громадського харчування, перукарню, господарські споруди, гаражне приміщення та приватний автомобіль", – йдеться у повідомленні.

  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, противник здійснив вісім безуспішних атак позицій наших військ.
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