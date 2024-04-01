Рекордсменом за кількістю відбитих атак ворога за тиждень є Новопавлівський напрямок, – статистика Генштабу

На Куп'янському напрямку росіяни протягом тижня проводили наступальні дії в районі Іванівки Харківської області. Захисники відбили там дві атаки противника.

На Лиманському за тиждень Сили оборони відбили 64 атаки окупантів у районі Білогорівки Луганської області, Тернів, Ямполівки і Веселого та Роздолівки Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Бахмутському ворог вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського і Часового Яру та Нового, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

"Сили оборони України протягом минулого тижня відбили близько 46 атак противника", – сказав Ковальов.

На Авдіївському захисники протягом тижня відбили понад 85 штурмів на позиції у районах Бердичів, Уманського, Семенівки, Тоненького, Первомайського та Невельского Донецької області.

На Новопавлівському напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 180 безуспішних атак.

На Оріхівському українські підрозділи відбили 34 атаки окупантів у районах Старомайорського, північніше Приютного, південно-західніше Білогір'я і північно-західніше Вербового, Роботиного Запорізької області.

На Херсонському росіяни зосередили основні зусилля на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень і шляхів логістичного забезпечення. Завдають авіаударів і здійснюють артилерійські обстріли по населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей та позиціях військ. Намагалися витіснити підрозділи захисників із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Здійснили понад 13 безуспішних атак на позиції Сил оборони.

Загалом за тиждень відбулося понад 450 бойових зіткнень, ворог завдав 114 ракетних і понад 560 авіаційних ударів, здійснив понад 750 обстрілів із ракетних систем залпового вогню.