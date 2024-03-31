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​Росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами і важкою артилерією

Обійшлося без поранених.

​Росіяни атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами і важкою артилерією
Наслідки російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини 31 березня 2024 року.
Фото: Telegram/Сергій Лисак

31 березня російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами і важкою артилерією.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, на населені пункти ворог скерував 15 БпЛА, тричі бив із артилерії.

"Через це у самому Нікополі сталося займання. Горів дах у будівлі, яка не експлуатується. Вогонь надзвичайники приборкали. Також у двох адмінбудівлях вибило вікна. Пошкоджені магазин і господарська споруда", - додав очільник області.

Крім того, пошкоджений приватний будинок у Червоногригорівській громаді. Ще у трьох громадах - Марганецькій, Мирівській та Покровській - наслідки обстрілів з'ясовують. 

Поранених немає.

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