​"Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ": Сили оборони підсумували втрати росіян за березень

Cили оборони півдня України підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень.
Про йдеться у повідомленні в Telegram.
Так, у березні затонув російський сторожовий корабель "Сергей Котов", а також пошкоджені великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс".
"Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ", - зазначають військові.
Російська сторона про ці втрати не повідомляла, як зазвичай, не коментуючи втрати свого Чорноморського флоту.
- 24 березня ЗСУ повідомили, що Сили оборони уразили російські великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", центр зв’язку та кілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.
- Згодом Військово-морські сили повідомили про ураження ще одного російського корабля "Іван Хурс" в окупованому Севастополі 23 березня.
- У травні 2023 року дрони "Magura V5" вже атакували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". Щоправда тоді у російському Міноборони заявляли, що атаку відбили. А от у ГУР стверджували, що таки завдали ураження цьому кораблю.
- Також у березні Сили оборони атакували ракетами "Нептун" десантний корабель "Костянтин Ольшанський" – це український великий десантний корабель, який 10 років тому був захоплений російськими окупантами.
За даними ВМС ЗСУ, в російських окупантів на ходу залишилось п'ять з тринадцятьох великих десантних кораблів. Аби зберегти залишки свого флоту, росіяни встановлюють баржі біля входу в Новоросійський морський порт. Наразі у Чорному морі встановлні чотири таких баржі.