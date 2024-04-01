Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Папа Римський в останню мить відмовився від участі у служінні Великої П'ятниці
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Як ми тут опинилися? Магістралі та манівці української історії ХХ сторіччя
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Росія вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині, є жертви (оновлення)
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Буданов: Росія завершує зведення залізниці Ростов-Крим, яка може стати проблемою для України
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Мер Білої Церкви йде служити в ЗСУ
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Російські ракети атакували захід України
Російські ракети атакували захід України
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

​"Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ": Сили оборони підсумували втрати росіян за березень

Один корабель затонув, ще три - пошкоджено.

​"Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ": Сили оборони підсумували втрати росіян за березень
втрати Чорноморського флоту РФ за березень
Фото: Сили оборони Півдня

Cили оборони півдня України підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень.

Про йдеться у повідомленні в Telegram.

Так, у березні затонув російський сторожовий корабель "Сергей Котов", а також пошкоджені великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ", - зазначають військові.

Російська сторона про ці втрати не повідомляла, як зазвичай, не коментуючи втрати свого Чорноморського флоту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies