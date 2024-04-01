​"Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ": Сили оборони підсумували втрати росіян за березень

Один корабель затонув, ще три - пошкоджено.

Cили оборони півдня України підсумували втрати Чорноморського флоту Росії за березень.

Про йдеться у повідомленні в Telegram.

Так, у березні затонув російський сторожовий корабель "Сергей Котов", а також пошкоджені великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"Поганий місяць для Чорноморського флоту РФ", - зазначають військові.

Російська сторона про ці втрати не повідомляла, як зазвичай, не коментуючи втрати свого Чорноморського флоту.