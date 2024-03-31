Головне за ніч та ранок неділі, 31 березня: масована ракетна атака, удари по інфраструктурі Львівщини та Одещини

Нічна повітряна атака, 85 бойових зіткнень, 60 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли прикордоння.

Українські військові в ніч на 31 березня знищили 9 з 11 "шахедів" та 9 з 14 крилатих ракет, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 31 березня російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. – рф.),11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ – рф, Крим), балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.)", — ідеться у повідомленні.

Повітряним силам вдалося знищити 18 ворожих цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 "шахедів".

В Одеській області сили ППО збили 8 ворожих безпілотників, через падіння уламків дрона виникла пожежа на енергооб'єкті.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини", — ідеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Сили протиповітряної оборони 2 години боролися із ворожими безпілотниками, всі 8 дронів вдалось збити.

"Падіння уламків збитого дрону спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи", — повідомили у силах оборони.

Під час чергової ракетної атаки 31 березня Росія атакувала на Львівщині той самий обʼєкт критичної інфраструктури, який був її ціллю 24 та 29 березня. Внаслідок удару загинула людина, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її", — пише очільник ЛОВА.

Внаслідок ракетної атаки загинув один чоловік. Наразі рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 85 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наприкінці минулої доби, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 11 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 БпЛА було знищено, а вже на ранок поточної доби ворог задіяв для удару крилаті ракети різних типів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 650 російських окупантів, 44 артсистеми, 20 броньовиків ворога та 15 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 442 170 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Впродовж доби зафіксовано 58 обстрілів із різних видів озброєння, повідомляє оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області під ворожими обстрілами опинилися Семенівська і Новгород-Сіверська громади. Ворог бив із мінометів 120мм калібру.

У Сумській області росіяни атакували населені пункти FPV-дронами, КАБами і мінометами. Під обстріли потрапили Сумський, Охтирський, Конотопський і Шосткинський райони.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Під час ударів по Великій Писарівці на Сумщині росіяни вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500.

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