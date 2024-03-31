В Одесі вводять аварійні відключення

Ціллю ворога були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні.

В Одесі та прилеглих районах через пошкодження обладнання енергетики застосовано аварійні відключення. Під час нічної атаки РФ основною ціллю ворога були високовольтні підстанції, — повідомили в НЕК «Укренерго».

В компанії зазначили, що під час нічної ракетної атаки росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах України. Через пошкодження обладнання енергетики застосували аварійні відключення в Одеській області.

Також продовжують діяти графіки обмеження споживання у Харківській області та в Кривому Розі.

«Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення», — зазначили у компанії.

Також відомо, що у Донецькій та Дніпропетровській областях відключення світла скасовані – енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію.

Російські війська атакували південь України "шахедами" і ракетами. В Одеській області сили ППО збили 8 ворожих безпілотників, через падіння уламків дрона виникла пожежа на енергооб'єкті.