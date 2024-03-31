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Російська армія скинула КАБ на Шевченківський район Харкова, є постраждалі

В Ізюмському районі внаслідок ворожого обстрілу загинув 19-річний хлопець.

Російська армія скинула КАБ на Шевченківський район Харкова, є постраждалі
обстріли Харківщини
Фото: поліція Харківської області

Близько 15 населених пунктів Харківської області впродовж доби опинилися під російськими обстрілами. Ворог знову завдав авіаудару по Харкову — постраждали двоє людей.

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, у суботу о 21:10 у Харкові відбувся ворожий обстріл Шевченківського району, ймовірно КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджені 8 споруд та будинків, 1 автівку. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка.

Фото: поліція Харківської області

Під артилерійськими та мінометними обстрілами опинилися близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка.

Фото: поліція Харківської області
Внаслідок серії обстрілів у смт. Борова Ізюмського району є влучання в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі. Загинув 19-річний чоловік. Ще один 27-річний чоловік з пораненнями госпіталізований. 
Фото: поліція Харківської області
Також пошкоджена житлова 4-поверхова будівля. Влучання попередньо боєприпасом "Смерч" в квартиру. 

У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки, автомобіль, господарча споруда. Без постраждалих.

Фото: поліція Харківської області

  • Вчора ввечері ворог атакував житловий масив у Харкові. В ОВА повідомляли про одного постраждалого.
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