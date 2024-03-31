Російська армія скинула КАБ на Шевченківський район Харкова, є постраждалі

Близько 15 населених пунктів Харківської області впродовж доби опинилися під російськими обстрілами. Ворог знову завдав авіаудару по Харкову — постраждали двоє людей.
Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, у суботу о 21:10 у Харкові відбувся ворожий обстріл Шевченківського району, ймовірно КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджені 8 споруд та будинків, 1 автівку. Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка.
Під артилерійськими та мінометними обстрілами опинилися близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка.
У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки, автомобіль, господарча споруда. Без постраждалих.
- Вчора ввечері ворог атакував житловий масив у Харкові. В ОВА повідомляли про одного постраждалого.