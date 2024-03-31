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Росія вже втратила в Україні 442 170 своїх військових, — Генштаб

За добу Сили оборони знищили 650 окупантів.

Росія вже втратила в Україні 442 170 своїх військових, — Генштаб
Фото: Скрін з відео

За добу Сили оборони знищили 650 росіян, 44 артсистеми, 20 броньовиків ворога та 15 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 442 170 військових, — пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу  ‒ близько  442170 (+650) осіб,
  • танків  ‒ 6966 (+15) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 13304 (+20) од,
  • артилерійських систем  – 11050 (+44) од,
  • РСЗВ  – 1023 (+0) од,
  • засоби ППО   ‒ 743 (+7) од,
  • літаків   – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8731 (+30),
  • крилаті ракети  ‒ 2048 (+2),
  • кораблі /катери   ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 14717 (+47) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 1823 (+9)

Дані уточнюються.

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