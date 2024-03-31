Росія вже втратила в Україні 442 170 своїх військових, — Генштаб

За добу Сили оборони знищили 650 росіян, 44 артсистеми, 20 броньовиків ворога та 15 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 442 170 військових, — пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 442170 (+650) осіб,
- танків ‒ 6966 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20) од,
- артилерійських систем – 11050 (+44) од,
- РСЗВ – 1023 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 743 (+7) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2048 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 1823 (+9)
Дані уточнюються.