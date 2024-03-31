Росія вже втратила в Україні 442 170 своїх військових, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:

За добу Сили оборони знищили 650 росіян, 44 артсистеми, 20 броньовиків ворога та 15 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 442 170 військових, — пише Генштаб.

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