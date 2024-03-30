Останній день березня в Україні буде без опадів, потеплішає до 23°

В останній день березня в Україні буде малохмарно, повітря вдень прогріється до 23°, на заході до 26°, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

«Малохмарно. Без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, на Лівобережжі країни 3-8° тепла; вдень 18-23°, у західних областях до 26°, на узбережжі морів 13-18°», - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області 31 березня буде малохмарно, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура у столиці становитиме вночі 8-10°, вдень 21-23°, у регіоні буде вночі 6-11° тепла, вдень 19-23°.

На наступні два дні, 1-2 квітня, синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Опадів не очікується, лише вдень 2 квітня в західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град. Вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях, вдень 2 квітня в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 19-24°, 2 квітня в західних областях 12-17°.

У Києві та області в перші два дні квітня переважатиме мінлива хмарність, без опадів, лише вдень 2 квітня короткочасний дощ, місцями гроза, в окремих районах град. Вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень 2 квітня місцями пориви 15-20 м/с. Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 21-23°, у регіоні буде вночі 6-11°, вдень 19-24°.

За прогнозом, 3 квітня в Україні місцями пройде короткочасний дощ (у західних та північних областях повсюди); 4 квітня опадів не очікується, лише вдень у західних областях випаде дощ. Температура вночі 3 квітня 4-10°, 4 квітня 2-8° тепла; вдень 13-19°, у західних та північних областях 10-16°.

У столиці та Київській області 3 квітня пройде короткочасний дощ, 4 квітня опадів не прогнозують. Температура у Києві вночі становитиме 3 квітня 6-8°, 4 квітня 4-6° тепла; вдень 12-14°; по області буде вночі 3 квітня 4-9°, 4 квітня 2-7° тепла; вдень 10-15°.