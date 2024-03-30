Глава держави подякував тим керівникам держав і урядів, хто дійсно виконує домовленості та тримає слово щодо постачання систем ППО та рокет до них.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 березня заявив, що російські терористи зараз націлені на енергетичне знекровлення України.

Глава держави повідомив, що увесь тиждень майже безперервно працюють наші енергетики, ремонтні бригади, будівельники. Всі ті, хто задіяний у ліквідації наслідків російських ударів та у захисті обʼєктів енергетики в різних регіонах.

“Хочу зараз подякувати всім вам, хто дійсно робить все, щоб Україна жила нормально: з електрикою, з можливістю працювати – всі наші міста і села. Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари – на енергетичне знекровлення України”, – сказав президент.

Також він повідомив, що Україна дала всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, всім, у кого є необхідні ракети.

“Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, що потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час. Дякую тим керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто дійсно виконує наші домовленості та тримає слово”, – зауважив глава держави.

Нагадаємо, вчора за результата засідання Ставки президент повідомив, що ворог вдарив по Канівській та Дністровській ГЕС. Глава держави заявив, що Росія хоче повторення екокатастрофи на Херсонщині. Президент Зеленський зазначив, що тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова, адже Дністровська ГЕС знаходиться поруч із українсько-молдовським кордоном.

Напередодні ворог здійснив масштабну атаку на паливно-енергетичний сектор України: захисники збили 84 із 99 російських ракет і БпЛА. Найбільшу кількість з випущених засобів ураження склали дрони.