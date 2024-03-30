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На Дніпропетровщині будують нові фортифікаційні споруди

У регіоні викопали понад 42 кілометри протитанкових ровів. 

На Дніпропетровщині будують нові фортифікаційні споруди
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Оборону Дніпропетровської області посилюють на кількох напрямках, будуючи нові фортифікаційні споруди. До роботи залучили десятки одиниць техніки та спеціалістів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, на місцях майбутніх вогневих точок та бліндажів створюють щебеневі основи. Для цього застосовуються залізобетонні конструкції. 

“Зараз їх гідроізолюють, аби вберегти від негативного впливу дощової та стічних вод, випарень тощо. Такі споруди мають служити вправно, тримати оборону міцно і надійно, забезпечуючи захист військових. Все, як передбачено проєктами Міноборони”, − зазначив він.

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У регіоні викопали понад 42 кілометри протитанкових ровів. 

Також триває нарощування тетраедрів – спеціальних бетонних пірамід, вже встановлено понад 11 тисяч.

“Фортифікаційні споруди будують і в інших регіонах. Це вимога наших реалій. Це захист українців від ворожого війська, від окупантів”, − підкреслив Лисак.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

  • Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в області активно будують оборонні споруди, загороджувальні рубежі та протитанкові рви.
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