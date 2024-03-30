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Виробник Taurus заявив про зупинку виробництва ракет через відсутність замовлень

Збройна компанія MBDA наполягає, аби німецький уряд пришвидшив прийняття рішень щодо замовлень озброєння.

Виробник Taurus заявив про зупинку виробництва ракет через відсутність замовлень
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Збройна компанія MBDA наполягає, аби німецький уряд пришвидшив прийняття рішень щодо замовлень у галузі, пише Spiegel з посиланням на “Augsburger Allgemeine”.

MBDA − спільне підприємство Airbus, BAE Systems і Leonardo, є, серед іншого, виробником крилатих ракет Taurus і зенітних ракет Patriot.

“Ми можемо зробити набагато краще і швидше тут, у Німеччині”, − сказав глава німецької дочірньої компанії Томас Готтшильд. 

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На його думку, попри покращення, все ще є великий потенціал для швидшої закупівлі оборонного обладнання. 

Готтшильд зазначив, що ракети Taurus більше не будуть вироблятися, оскільки оборонна промисловість не має права робити запаси без замовлень. “Це виклик для нашої галузі, коли виробництво переривається, як у випадку з Taurus. У таких випадках наші постачальники, які часто є малими та середніми компаніями, зупиняють виробництво”, − сказав він. 

З новими замовленнями постачальникам спочатку доведеться переорієнтуватися та забезпечити отримання необхідної сировини.

“Військовій промисловості потрібне базове навантаження у виробництві. Цього достатньо, щоб підтримувати ланцюжки постачання, мати найсучасніше тестове обладнання та компетентних працівників”, − додав Готтшильд. 

Як позитивний приклад, він розповів про замовлення від кількох земель на майже тисячу ракет Patriot, з якими співпрацює MBDA і які будуть вироблятися американським партнером Raytheon у Шробенхаузені. Перші ракети у межах замовлення доставлять протягом трьох років.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмову постачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прогненням запобігти розвֹ’язанню війни між Росією і НАТО.
  • Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує "невдоволені коментарі" через заклики передати ракети Taurus.
  • 14 березня німецький Бундестаг знову не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Більшість депутатів проголосували проти проєкту резолюції опозиційного блоку ХДС/ХСС із вимогою поставити далекобійні крилаті ракети Україні.
  • Раніше Велика Британія пропонувала Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Києву далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є такий: Берлін передасть Taurus Лондону, а той направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.
  • Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу ворога.
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