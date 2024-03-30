Виробник Taurus заявив про зупинку виробництва ракет через відсутність замовлень

Збройна компанія MBDA наполягає, аби німецький уряд пришвидшив прийняття рішень щодо замовлень у галузі, пише Spiegel з посиланням на “Augsburger Allgemeine”.

MBDA − спільне підприємство Airbus, BAE Systems і Leonardo, є, серед іншого, виробником крилатих ракет Taurus і зенітних ракет Patriot.

“Ми можемо зробити набагато краще і швидше тут, у Німеччині”, − сказав глава німецької дочірньої компанії Томас Готтшильд.

На його думку, попри покращення, все ще є великий потенціал для швидшої закупівлі оборонного обладнання.

Готтшильд зазначив, що ракети Taurus більше не будуть вироблятися, оскільки оборонна промисловість не має права робити запаси без замовлень. “Це виклик для нашої галузі, коли виробництво переривається, як у випадку з Taurus. У таких випадках наші постачальники, які часто є малими та середніми компаніями, зупиняють виробництво”, − сказав він.

З новими замовленнями постачальникам спочатку доведеться переорієнтуватися та забезпечити отримання необхідної сировини.

“Військовій промисловості потрібне базове навантаження у виробництві. Цього достатньо, щоб підтримувати ланцюжки постачання, мати найсучасніше тестове обладнання та компетентних працівників”, − додав Готтшильд.

Як позитивний приклад, він розповів про замовлення від кількох земель на майже тисячу ракет Patriot, з якими співпрацює MBDA і які будуть вироблятися американським партнером Raytheon у Шробенхаузені. Перші ракети у межах замовлення доставлять протягом трьох років.