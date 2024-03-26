Кулеба заявив, що отримує "невдоволені коментарі" через заклики передати ракети Taurus

Він заявив, що Німеччина сама себе поставила у таке становище.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина незадоволена закликами України передати далекобійні ракети Taurus.

Про це він розповів у інтерв’ю Politico.

"Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання (про ракети – ред.), я отримую невдоволені відгуки з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", – заявив Кулеба.

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