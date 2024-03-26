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Кулеба заявив, що отримує "невдоволені коментарі" через заклики передати ракети Taurus

Він заявив, що Німеччина сама себе поставила у таке становище.

Кулеба заявив, що отримує "невдоволені коментарі" через заклики передати ракети Taurus
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина незадоволена закликами України передати далекобійні ракети Taurus.

Про це він розповів у інтерв’ю Politico.

"Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання (про ракети – ред.), я отримую невдоволені відгуки з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", – заявив Кулеба.

Що було раніше

  • 14 березня німецький Бундестаг знову не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Більшість депутатів проголосували проти проєкту резолюції опозиційного блоку ХДС/ХСС із вимогою поставити далекобійні крилаті ракети Україні.
  • Перед тим очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що "одну систему озброєнь не можна використвувати безконтрольно, і участь німецьких військ не є виправданою, навіть з-поза меж України".
  • Позиція Шольца відображає настрій німців: більшість з них проти того, щоб Україна отримала Taurus.
  • Головна причина впертості Шольца – його побоювання, що "крилата ракета з дальністю 500 кілометрів "за умови неправильного використання може влучити у конкретну ціль десь у Москві".
  • Також канцлер боїться, що передача цих ракет "втягне Німеччину у війну". 
  • Раніше Велика Британія пропонувала Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Києву далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є такий: Берлін передасть Taurus Лондону, а той направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.
  • Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу ворога.
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