Кулеба заявив, що отримує "невдоволені коментарі" через заклики передати ракети Taurus

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина незадоволена закликами України передати далекобійні ракети Taurus.
Про це він розповів у інтерв’ю Politico.
"Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання (про ракети – ред.), я отримую невдоволені відгуки з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", – заявив Кулеба.
Що було раніше
- 14 березня німецький Бундестаг знову не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Більшість депутатів проголосували проти проєкту резолюції опозиційного блоку ХДС/ХСС із вимогою поставити далекобійні крилаті ракети Україні.
- Перед тим очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що "одну систему озброєнь не можна використвувати безконтрольно, і участь німецьких військ не є виправданою, навіть з-поза меж України".
- Позиція Шольца відображає настрій німців: більшість з них проти того, щоб Україна отримала Taurus.
- Головна причина впертості Шольца – його побоювання, що "крилата ракета з дальністю 500 кілометрів "за умови неправильного використання може влучити у конкретну ціль десь у Москві".
- Також канцлер боїться, що передача цих ракет "втягне Німеччину у війну".
- Раніше Велика Британія пропонувала Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Києву далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є такий: Берлін передасть Taurus Лондону, а той направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.
- Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу ворога.