Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб надати Україні далекобійні ракети Taurus

Велика Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Україні далекобійні ракети Taurus — Süddeutsche Zeitung.
Під час його візиту до Берліна міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон у розмові з журналістами натякнув, що Лондон шукає спосіб організувати постачання Taurus для ЗСУ.
"Ми рішуче налаштовані тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні", — сказав Кемерон.
Süddeutsche Zeitung зазначає, що одним із можливих варіантів є кругові поставки: Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.
"Ми готові вивчити всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України", — підкреслив Кемерон.
- Уряд Великої Британії в приватному порядку закликав Німеччину надати Україні ракети далекого радіусу дії Taurus, оскільки Лондон висловив роздратування через коментарі канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо британської діяльності в Україні.
- Напередодні Європарламент закликав ЄС надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, у тому числі ракети Taurus. Зокрема, у резолюції йдеться, що союзники по ЄС і НАТО повинні надавати Україні військову підтримку не менше ніж 0,25% свого ВВП щорічно.