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Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб надати Україні далекобійні ракети Taurus

Лондон шукає спосіб організувати постачання Taurus для ЗСУ.

Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб надати Україні далекобійні ракети Taurus
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Велика Британія пропонує Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Україні далекобійні ракети Taurus — Süddeutsche Zeitung.

Під час його візиту до Берліна міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон у розмові з журналістами натякнув, що Лондон шукає спосіб організувати постачання Taurus для ЗСУ.

"Ми рішуче налаштовані тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні", — сказав Кемерон.

Süddeutsche Zeitung зазначає, що одним із можливих варіантів є кругові поставки: Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

"Ми готові вивчити всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України", — підкреслив Кемерон. 

  • Уряд Великої Британії в приватному порядку закликав Німеччину надати Україні ракети далекого радіусу дії Taurus, оскільки Лондон висловив роздратування через коментарі канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо британської діяльності в Україні.
  • Напередодні Європарламент закликав ЄС надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, у тому числі ракети Taurus. Зокрема, у резолюції йдеться, що союзники по ЄС і НАТО повинні надавати Україні військову підтримку не менше ніж 0,25% свого ВВП щорічно.
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