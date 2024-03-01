Bloomberg: Британія спонукає Німеччину відправити в Україну ракети Taurus

Цього тижня Шольц знову виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це може зробити Німеччину стороною у війні з Росією.

Уряд Великої Британії в приватному порядку закликав Німеччину надати Україні ракети далекого радіусу дії Taurus, оскільки Лондон висловив роздратування через коментарі канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо британської діяльності в Україні, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Високопоставлені офіційні особи неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україні дуже потрібні її ракети Taurus, за словами джерел, обізнаних з цим питанням. Велика Британія запропонувала рішення щодо опору Берліна відправити їх, включно з угодою про обмін, згідно з якою Британія постачатиме Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина потім поповнюватиме Велику Британію ракетами великої дальності на заміну.

Німеччина повинна припинити виправдовуватися, сказав один британський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

“Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він не та людина, не на тій посаді, не в той час”, – заявив колишній міністр оборони Бен Воллес газеті Evening Standard у четвер.

Цього тижня Шольц виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Під час зустрічі в ратуші з громадянами в Дрездені в четвер Шольц пояснив свою аргументацію тим, що Німеччина не може надати Україні “зброю з радіусом дії 500 км (310 миль), яка за неправильного використання може досягти цілі в Москві”.

Він додав: “Ми маємо переконатися, що ми знаємо, де вона приземлиться”, припускаючи, що єдиним способом зробити це було б залучити німецькі війська, які допомагали б контролювати ціль.

Це говорить про більш широку суперечку, яка виникла між Великою Британією та Німеччиною через очевидні згадки Шольца цього тижня про те, що британські та французькі війська допомагають українцям в роботі систем зброї великої дальності проти російських цілей.

“Те, що роблять британці та французи щодо контролю за цілями та супутнього контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині”, – сказав Шольц у понеділок.

Деякі британські законодавці розцінили ці зауваження як публічний коментар Шольца щодо секретної діяльності британських солдатів в Україні. "Невелика кількість особового складу" "підтримує збройні сили України", заявив у вівторок речник прем'єр-міністра Ріші Сунака Дейв Парес, не повідомляючи подробиць.

“Коментарі Шольца є неправильними, безвідповідальними та ляпасом для союзників”, – заявила Алісія Кернс, голова спеціального комітету з питань закордонних справ Великої Британії, у дописі у соцмережі X. “Шольц повинен надати Taurus та перестати підривати безпеку Європи”.

Нагадаємо, напередодні Європарламент закликав ЄС надати Україні все необхідне для перемоги над Росією, у тому числі ракети Taurus. Зокрема, у резолюції йдеться, що союзники по ЄС і НАТО повинні надавати Україні військову підтримку не менше ніж 0,25% свого ВВП щорічно.