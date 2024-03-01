Головне за п'ятницю, 1 березня: бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, знищення ворожого "Панциря" на Бєлгородщині

Бої під Авдіївкою, ворожі обстріли, безпекова угода між Україною і Нідерландами, обговорення державної ветеранської політики. Яким запам’ятається 737-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що загалом РФ завдала 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснила 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження військової техніки, двох артилерійських засобах, трьох пунктах управління, трьох складах боєприпасів противника.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 березня – в нашій новині.

У Бєлгородський області РФ бійці 29 лютого Головного управління розвідки Міноборони успішно атакували ракетно-гарматний комплекс “Панцирь С-1”.

Відомство повідомило, що після влучання “Панцирь” виведений з ладу, а його екіпаж зазнав санітарних втрат – поранення зазнали двоє російських окупантів.

Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту Головчино Грайворонського району Бєлгородської області.

Вказаний комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів.

Його вартість становить близько 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку січня воїни-розвідники знищили 2 російські “Панцирі” у Бєлгородській області.

Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода заявив, що російські війська акумулюють свої сили на сході України і станом на зараз відбувається один із “потужних ривків” армії РФ на Часів Яр у Донецькій області.

За його словами, російські війська розглядають цей населений пункт як ключовий для продовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію.

“Вони акумулюють дуже потужні свої сили і станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр… Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для продовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. І звичайно, що основна ціль в Донецькій області – це Краматорсько-Слов’янська агломерація. Тому ворог не шкодує своїх зусиль, намагається скористатися моментом – доволі довгий час використовує тактику “бігти туди, куди ллється”, шукає слабкі місця. І при найменшій нагоді десь прорвати оборону посилює свої угруповання і вдається до штурмових дій”, – сказав Ілля Євлаш.

За його словами, поблизу Часового Яру зведено декілька кіл оборони. На цьому напрямку також є мінні поля, як протитанкові, так і протипіхотні, також зробили насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

Більше інформації – в новині.

1 березня Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали у Харкові угоду про співробітництво у сфері безпеки між обома державами.

Зеленський і Рютте провели переговори у вузькому, розширеному форматах та у форматі засідання військового кабінету.

Угода закріплює рішення Нідерландів продовжувати співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно. Документ чинний протягом десяти років з дати підписання.

Подробиці – в новині.

Якою має бути ветеранська державна політика? Ця тема лягла в основу нової дискусійної панелі “Країна ветеранів: можливості і виклики”, яка відбулася 29 лютого в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”.

Учасники дискусії, зокрема обговорювали, що держава має робити вже зараз при запровадженні ветеранських політик. Як трансформуватиметься суспільний договір в контексті появи величезної кількості ветеранів по завершенні війни? Як налагодити взаємодію бізнесу, суспільства і держави у цій сфері. Та чому ветеранська політика - це в першу чергу про повагу, а не про пільги.

Докладно – в нашому репортажі.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!