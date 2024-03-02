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На Вінничині знешкодили частини ворожої ракети Х-101

Уламки розлетілись в радіусі 200 метрів.

На Вінничині знешкодили частини ворожої ракети Х-101
уламки ворожої ракети Х-101
Фото: Нацполіція

У полі поблизу одного із сіл Вінниччини виявили частини ворожої ракети Х-101. Сьогодні вибухотехніки поліції та сапери знешкодили їх.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За інформацією фахівців, унаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку для людей.

Уламки ракети розлетілись в радіусі 200 метрів.

"Поліцейські обстежили небезпечний об'єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили", - йдеться в повідомленні.

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