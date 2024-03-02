У полі поблизу одного із сіл Вінниччини виявили частини ворожої ракети Х-101. Сьогодні вибухотехніки поліції та сапери знешкодили їх.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За інформацією фахівців, унаслідок падіння крилатої ракети детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку для людей.

Уламки ракети розлетілись в радіусі 200 метрів.

"Поліцейські обстежили небезпечний об'єкт, зафіксували та забезпечили охорону місця події. Працівники ДСНС ракету знешкодили", - йдеться в повідомленні.