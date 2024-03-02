Сирський заявив про кадрові перестановки серед командирів бригад

В окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, були відправлені групи фахівців для передачі досвіду.

В окремих бойових бригадах були проведені кадрові перестановки серед командирів з метою збереження життя та здоров'я захисників.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач зазначив, що продовжує роботу на східному фронті. За його інформацією, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

"Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим — ні", — повідомив генерал Сирський

Бойові можливості насамперед залежать від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення. Велике значення має рівень підготовки та злагодженості штабу бригади.

"Тому в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги", — повідомив командувач.

Після звітів командирів бригад та їхніх заступників були прийняті рішення для забезпечення резервами, боєприпасами, безпілотниками та іншим обладнанням.

"В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", — наголосив Сирський.

Головком відзначив бійців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника. Сирський подякував воїнам 25 опдбр, 47 ОМбр та 79 одшбр.

"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності", — додав він.