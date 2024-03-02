Росія вже втратила в Україні 415 640 військових, – Генштаб

За добу Сили оборони знищили 960 росіян, 47 артсистем, 29 броньовиків ворога та 14 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 415 640 військових.

Про це ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 415640 (+960) осіб,

танків ‒ 6624 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29) од,

артилерійських систем – 10153 (+47) од,

РСЗВ – 1003 (+3) од,

засоби ППО ‒ 696 (+5) од,

літаків – 346 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),

крилаті ракети ‒ 1915 (+3),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61) од,

спеціальна техніка ‒ 1617 (+6)

Дані уточнюються.