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Росія вже втратила в Україні 415 640 військових, – Генштаб

За добу Сили оборони знищили 960 окупантів.

Росія вже втратила в Україні 415 640 військових, – Генштаб
Фото: скріншот відео

За добу Сили оборони знищили 960 росіян, 47 артсистем, 29 броньовиків ворога та 14 танків. Загалом Росія вже втратила в Україні 415 640 військових.

Про це ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 415640 (+960) осіб,
  • танків ‒ 6624 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12611 (+29) од,
  • артилерійських систем – 10153 (+47) од,
  • РСЗВ – 1003 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 696 (+5) од,
  • літаків – 346 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7829 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1915 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13267 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1617 (+6)

Дані уточнюються.

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