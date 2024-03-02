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Росіяни уночі атакували Харків безпілотниками: є пошкодження

Також під артилерійськими обстрілами опинилися понад 20 населених пунктів.

Росіяни уночі атакували Харків безпілотниками: є пошкодження
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні уночі російські окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову. За інформацією глави Харківської ОВА, внаслідок обстрілу пошкодженні скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. 

Обійшлося без жертв.

Фото: Олег Синєгубов

Під артилерійськими та мінометними обстрілами опинилися понад 20 населених пунктів Харківщини: Охримівка, Вільхуватка, Хатне, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане та ін. 

Авіаударів зазнали: Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове. 

Також уночі у с. Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З-під завалів вилучили тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій. 

Сьогодні вранці окупанти вдарили по Липцях Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні будинки. Без постраждалих. 

Фото: Олег Синєгубов

  • Російські війська атакували Вовчанськ у Харківській області за допомогою безпілотника, в результаті чого поранення отримав 18-річного хлопець.
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