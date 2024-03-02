Росіяни уночі атакували Харків безпілотниками: є пошкодження

Також під артилерійськими обстрілами опинилися понад 20 населених пунктів.

Сьогодні уночі російські окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову. За інформацією глави Харківської ОВА, внаслідок обстрілу пошкодженні скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто.

Обійшлося без жертв.

Фото: Олег Синєгубов

Під артилерійськими та мінометними обстрілами опинилися понад 20 населених пунктів Харківщини: Охримівка, Вільхуватка, Хатне, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане та ін.

Авіаударів зазнали: Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове.

Також уночі у с. Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З-під завалів вилучили тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій.

Сьогодні вранці окупанти вдарили по Липцях Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні будинки. Без постраждалих.

Фото: Олег Синєгубов