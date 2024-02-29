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Російські війська атакували дроном Вовчанськ на Харківщині

Внаслідок атаки постраждав 18-річний хлопець.

Російські війська атакували дроном Вовчанськ на Харківщині
обстріли Вовчанська
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська атакували Вовчанськ у Харківській області за допомогою безпілотника, в результаті чого поранення отримав 18-річного хлопця, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 29 лютого близько 12:30 зафіксовано влучання ворожого безпілотника у дорогу у м. Вовчанськ. Отримав поранення 18-річний хлопець. За попередніми даними, удар був завданий FPV-дроном", — йдеться у повідомленні.

Також, о 14:00 росіяни повторно атакували місто. Попередньо, з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

Фото: Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

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