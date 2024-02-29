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Гуменюк: Придністров'я не становить загрози для України

Ділянка кордону з Придністров'ям надійно укріплена.

Гуменюк: Придністров'я не становить загрози для України
Наш пункт пропуску 'Кучурган-Первомайськ'
Фото: Катерина Петренко

Російський "контингент" у невизнаному Придністров'ї не становить загрози для України, окрім того, що розвідка володіє повною інформацією про концентрацію та кількісний склад росіян, кордон із ПМР надійно укріплений.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише "Укрінформ".

"Ситуація залишається під контролем Сил оборони. Що стосується ділянки державного кордону з невизнаним Придністров’ям, вона надійно захищена, укріплена, її оборона складена ще на початку повномасштабного вторгнення і протягом усього цього часу забезпечується не тільки силами Державної прикордонної служби, а й іншими підрозділами Сил оборони", — зазначила Гуменюк.

Речниця додала, що Україна усвідомлювала небезпечність на цьому напрямку через наявність там російського контингенту, "тому контроль за цією ситуацією був посилений з самого початку і продовжує триматися на абсолютному контролі". 

"Зараз ми можемо сказати, що нічого більше, ніж інформаційні вкиди наразі це не несе. Це зрозуміло, оскільки той контингент, який є в Придністров’ї, нами чітко вивчений, ми знаємо його концентрацію, внутрішній та кількісний склад і абсолютно розуміємо як адекватно цьому протидіяти", — додає речниця.

Наталія Гуменюк додає, що цей контингент не становить критичної загрози. Ймовірними є лише загрози інформаційних вкидів чи провокацій на зразок стрілянини поблизу кордону.

  • Нещодавно ГУР повідомило, що інформація щодо імовірного приєднання Придністров'я до РФ неправдива.
  • 28 лютого місцеві “депутати” Придністров'я звернулися до РФ з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах “посилення тиску Молдови”.
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