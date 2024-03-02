Президент наголосив, що Україні необхідно більше ППО від партнерів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку "Шахедів" по Одесі, де загинули 2 людини, ще вісім людей постраждали. Він наголосив, що Україні потребує більше систем ППО від західних партнерів.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака «шахедів»: Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир.

Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих", — повідомив він.

Він наголосив, що на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Також, Зеленський підкреслив, що Україна потребуєбільше ППО від партнерів. "Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя", – зазначив президент.

Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Одесі загинули 2 людей, ще 8 поранено, серед них дитина. Під завалами ще можуть бути люди, безвісти зниклими вважаться 6 жителів будинку.