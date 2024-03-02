Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями
У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями
ГоловнаСуспільствоВійна

"Росія продовжує воювати із цивільними людьми", — Зеленський відреагував на нічний обстріл Одеси

Президент наголосив, що Україні необхідно більше ППО від партнерів.

"Росія продовжує воювати із цивільними людьми", — Зеленський відреагував на нічний обстріл Одеси
наслідки обстрілів Одеси
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку "Шахедів" по Одесі, де загинули 2 людини, ще вісім людей постраждали. Він наголосив, що Україні потребує більше систем ППО від західних партнерів. 

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

"Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака «шахедів»: Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир.

Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих", — повідомив він.

Він наголосив, що на місці триває пошуково-рятувальна операція. 

Також, Зеленський підкреслив, що Україна потребуєбільше ППО від партнерів. "Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя", – зазначив президент.

Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Одесі загинули 2 людей, ще 8 поранено, серед них дитина. Під завалами ще можуть бути люди, безвісти зниклими вважаться 6 жителів будинку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies