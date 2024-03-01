Шольц знайшов нове пояснення для відмови постачати Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує виправдовуватися перед пресою за своє небажання постачати далекобійні ракети Taurus для України.
Німецьке видання Tagesschau цитує заяву голови уряду про те, що крилата ракета з дальністю 500 кілометрів "за умови неправильного використання може влучити у конкретну ціль десь у Москві".
На запитання про те, чому ж Велика Британія та Франція схвалили надання Києву ракет, Шольц сказав, що спробує пояснити це "якомога абстрактніше з точки зору дипломатії": мовляв, ці країни "подбали про те, щоб знати, що і де приземляється".
Канцлер також вчергове повторив тезу щодо обов'язкової участі німецьких військових у процесі розгортання ракет на території України, що, за його словами "абсолютно виключено".
- Раніше Олаф Шольц офіційно виступив проти надання Україні ракет Taurus, аргументуючи це тим, що Німеччина буцімто опиниться втягнутою у війну.