Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Повітряні сили знищили ще один ворожий літак Су-34
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
СБУ затримала ще 2 колаборанток з Херсонщини: одна ховалась у київському хостелі, інша стала “переселенкою” у Чорноморську
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все було правильно, то чому ми в такій ситуації?"
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
План "Б" для України: Пентагон зважує можливість надіслати Києву зброю з власних запасів
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
ГоловнаСуспільствоВійна

Шольц знайшов нове пояснення для відмови постачати Україні ракети Taurus

Канцлер стверджує, що за "неправильного використання" ними можна вдарити по Москві.

Шольц знайшов нове пояснення для відмови постачати Україні ракети Taurus
Далекобійна крилата ракета Taurus KEPD 350
Фото: MBDA Deutchland

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує виправдовуватися перед пресою за своє небажання постачати далекобійні ракети Taurus для України. 

Німецьке видання Tagesschau цитує заяву голови уряду про те, що крилата ракета з дальністю 500 кілометрів "за умови неправильного використання може влучити у конкретну ціль десь у Москві".

На запитання про те, чому ж Велика Британія та Франція схвалили надання Києву ракет, Шольц сказав, що спробує пояснити це "якомога абстрактніше з точки зору дипломатії": мовляв, ці країни "подбали про те, щоб знати, що і де приземляється".

Канцлер також вчергове повторив тезу щодо обов'язкової участі німецьких військових у процесі розгортання ракет на території України, що, за його словами "абсолютно виключено".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies