Головне за четвер, 29 лютого: бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, наступ ворога на Часів Яр

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 73 бойових зіткнення.

Ворог завдав двох ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 22 атаки росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Ще 22 атаки ворога наші бійці відбили на Новопавлівському. Тут Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника. Повітряні сили збили три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 “Град”, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 лютого – в нашій новині.

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ і захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Наразі важкі бої йдуть у пунктах Іванівське та Богданівка.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. "На Бахмутському напрямку ворог наступає, суне в районі населених пунктів Іванівське та Богданівка. Ворог вже веде бойові дії у межах міста. Вони активно підтягують резерви, важку техніку, завдають ударів дронами", — зазначив він.

Речник додав, що окупанти хочуть розвинути наступ на Часів Яр та захопити його, однак Сили оборони стримують наступ противника.

За словами Євлаша, біля Часового Яру облаштовані мінні поля як протитанкові, так і протипіхотні, а також зведені фортифікації та побудовані декілька кіл оборони.

Уранці в четвер, 29 лютого, російська авіація скинула КАБ-500 на лікарню та житловий сектор міста Миколаївка на Донеччині, повідомляє пресслужба МВС.

За інформацією відомства, руйнувань зазнали 8 приватних будинків, лікарня, гараж і два цивільних авто, газопровід, електромережі.

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій йдеться, що ЄС повинен підтримати Україну всім необхідним, щоб Київ міг виграти війну проти Росії.

У тексті, ухваленому 451 голосом “за” (46 “проти” та 49 утрималися), євродепутати підбивають підсумки двох років після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Підкреслюючи, як війна докорінно змінила геополітичну ситуацію в Європі та, крім того, вони вказують на те, що головною метою є перемога України у війні, попереджаючи про серйозні наслідки, якщо цього не станеться. Депутати Європарламенту кажуть, що інші авторитарні режими спостерігають за тим, як розвивається війна, щоб оцінити власні можливості для проведення агресивної зовнішньої політики.

Згідно з документом, щоб Київ виграв, не повинно бути “жодних самонакладених обмежень на військову допомогу Україні”, а парламент підтвердив необхідність надати країні все необхідне для відновлення повного контролю над її міжнародно визнаною територією.

Євродепутати констатують, що все ще існують величезні відмінності у рівні військової підтримки, яку надають Україні країни-члени ЄС, і закликають зробити необхідні інвестиції в європейську оборонно-промислову базу. Це надзвичайно важливо для задоволення потреб України та поповнення виснажених запасів в ЄС. Особливо важливими для України євродепутати вважають складні системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, такі як TAURUS, Storm Shadow/SCALP, різні види артилерії та боєприпасів (зокрема 155 мм), а також безпілотники та зброю для протидії їм.

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