У цивільному житті він викладав фізику у спецшколі №252 Києва.

29 лютого на Донеччині загинув викладач "Козацької лицарської школи" Тарас Лемешко.

Про це повідомили директор Спеціалізованої школи №252 ім. Василя Симоненка Олена Преподобна і Дарницька районна державна адміністрація Києва.

Військовий був учителем фізики у 252 школі, від початку повномасштабного вторгнення Росії виконував бойові завдання на Київському, Миколаївському, Херсонському, Донецькому напрямках.

За даними Дарницької РДА, Лемешко за три роки до війни працював у Центрі позашкільної освіти Дарницького району, був завідувачем відділу військово-патріотичного виховання, керівником гуртка «Бойовий гопак».

"Армія inform" повідомляла, що у юнацькому віці Лемешко захопився українськими бойовими мистецтвами, зокрема, бойовим гопаком. Брав участь у багатьох змаганнях, які проводили серед молодіжної патріотичної спільноти. Згодом очолив козацький табір. Також вів гурток із військово-патріотичного виховання «Джура» на Оболоні. Після закінчення Київського політехнічного інституту деякий час працював учителем фізики.

У 2015 році його призвали на військову службу як офіцера запасу. У навчальному центрі «Десна» проходив вишкіл. Перебуваючи на посаді командира взводу, здобув перший командирський досвід. Після звільнення в запас повернувся до своїх справ.

Після 24 лютого 2022 року із підрозділами територіальної оборони боєць захищав Київський напрямок, тоді його відправили на формування окремого піхотного батальйону, в якому отримав призначення на посаду заступника командира з озброєння. В березні 2022-го Лемешко командував взводним опорним пунктом на Житомирському напрямку, а після звільнення Київщини від загарбників разом зі своїм підрозділом відправився в Миколаївську область, де йшли запеклі бої.

У квітні того ж року Лемешка призначили командиром роти.