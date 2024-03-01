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Британська розвідка проаналізувала роботу оборонної галузі Росії: Більше ремонтують, ніж виробляють нове

Виробництво артилерійських боєприпасів у РФ різко зросло 2023 року і, ймовірно, продовжить зростати 2024 року.

Британська розвідка проаналізувала роботу оборонної галузі Росії: Більше ремонтують, ніж виробляють нове
Фото: соцмережі окупантів

Російська оборонна промисловість у 2023 році значно збільшила обсяги виробництва. Це вдалося досягнути за рахунок збільшення кількості робочої сили приблизно до 3,5 млн осіб.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Також російська "оборонка" збільшила графік змін і розширила існуючі виробничі лінії, а також ввела в дію виробничі потужності, що простоювали.

"Значна частина цього збільшення виробництва посідає реконструкція і модернізація існуючих запасів, а не нове виробництво. Наприклад, переважна більшість основних бойових танків, випущених 2023 року, складалася з відремонтованих машин", - зазначили британці.

Виробництво артилерійських боєприпасів у РФ різко зросло 2023 року і, ймовірно, продовжить зростати 2024 року. Однак, припускає британське Міноборони, виробництво боєприпасів, ймовірно, досягне піку протягом найближчих 12 місяців через обмеження потужностей.

Попри те, що оборонна промисловість РФ не може повністю задовольнити вимоги російських операцій проти України, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом цього року, додали у відомстві.

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