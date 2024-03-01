На Буковині колишній міліціонер виготовляв фальшиві документи "на замовлення"

На Буковині викрили колишнього міліціонера, який налагодив кустарне виробництво документів і продавав їх. Він та інші зловмисники виготовляли фальшиві посвідчення водія, довідки з правоохоронних органів, пенсійні посвідчення, повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Експравоохоронець, розуміючи методи роботи його колег, намагався "не залишати слідів". Він особисто шукав клієнтів через перевірені контакти, приймав замовлення на виготовлення фальшивок і обговорював умови оплати.

"Гроші ексміліціонер отримував власноруч при зустрічі і лише готівкою", – повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки.

Вартість фальшивки напряму залежала від ступеня захисту документа і стартувала від 200 євро. Частину прибутку чоловік віддавав своїм змовникам, все інше залишав собі.

Фото: Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції в Facebook

Під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили устаткування для виготовлення підробок, копії документів на різних осіб, бланкову продукцію, мобільні телефони, жорсткі диски, гроші, чорнові записи та інші речі, що підтверджують їхній злочин.

Слідчі Теруправління бюро економічної безпеки в Чернівецькій області вручили підозру головному фігуранту за фактами підроблення та збуту офіційних документів з голографічними захисними елементами (ч. 1 та ч. 2 ст. 199, ч. 1 та ч. 3 ст. 358 КК України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років ув'язнення.