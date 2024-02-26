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На Харківщині вибухотехніки знищили залишки російського безпілотника

Вибухотехніки знищили уламки безпілотника на місці виявлення. 

На Харківщині вибухотехніки знищили залишки російського безпілотника
На Харківщині знищили уламки “шахеда”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Спеціалісти-вибухотехніки Нацполіції знищили залишки російського безпілотника у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

На території Краснокутської територіальної громади Богодухівського району знайшли уламки БпЛА типу “Герань-2”.

На місці виявили бойову частину безпілотника, яка знаходиться у конструктивному поєднанні з підривачем, отже вона відноситься до першої категорії вибухонебезпечних предметів.

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Вибухотехніки знищили уламки безпілотника на місці виявлення. Знищення здійснили електричним способом підриву за допомогою штатних вибухових матеріалів накладним зарядом.

На Харківщині знищили уламки “шахеда”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
На Харківщині знищили уламки “шахеда”

На Харківщині знищили уламки “шахеда”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
На Харківщині знищили уламки “шахеда”

На Харківщині знищили уламки “шахеда”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
На Харківщині знищили уламки “шахеда”

На Харківщині знищили уламки “шахеда”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
На Харківщині знищили уламки “шахеда”

На Харківщині знищили уламки “шахеда”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
На Харківщині знищили уламки “шахеда”

На Харківщині знищили уламки “шахеда”
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
На Харківщині знищили уламки “шахеда”

  • Вибухотехніки столичної поліції знищили бойову частину ворожого "Шахеда", який збили на підступах до Києва. Його рештки з неушкодженою бойовою частиною виявили у лісосмузі.
  • У Дніпропетровській області вибухотехніки виявили майже вцілілий "шахед", запущений російськими військовими по цивільних об’єктах.
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