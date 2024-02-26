Спеціалісти-вибухотехніки Нацполіції знищили залишки російського безпілотника у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
На території Краснокутської територіальної громади Богодухівського району знайшли уламки БпЛА типу “Герань-2”.
На місці виявили бойову частину безпілотника, яка знаходиться у конструктивному поєднанні з підривачем, отже вона відноситься до першої категорії вибухонебезпечних предметів.
Вибухотехніки знищили уламки безпілотника на місці виявлення. Знищення здійснили електричним способом підриву за допомогою штатних вибухових матеріалів накладним зарядом.
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