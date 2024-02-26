На Київщині виявили африканську чуму свиней

На території Забуянського лісництва у Макарівській громаді Київської області виявили трупи диких свиней. У них діагностували африканську чуму свиней (АЧС).

Про це повідомила пресслужба Макарівської селищної ради.

Через це на окремих територіях Бучанського району на 40 діб ввели карантин у таких старостинських округах Макарівської громади:

Забуянському

Кодрянському

Королівському

Наливайківському

Ніжиловицькому

Комарівському.

З метою недопущення поширення та ліквідації захворювання АЧС у приватному секторі сіл цих старостинських округів проведуть подвірні обходи з метою обліку свиней, виявлення тварин з ознаками захворювання та загиблих тварин.

Крім того, на території Бучанського району заборонено продаж свинини подвірного забою та мʼясних продуктаів домашнього виготовлення.