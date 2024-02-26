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На Київщині виявили африканську чуму свиней

Захворювання діагностували серед диких свиней.

На Київщині виявили африканську чуму свиней
Африканська чума свиней (ілюстративне фото)
Фото: vet.gov.ua

На території Забуянського лісництва у Макарівській громаді Київської області виявили трупи диких свиней. У них діагностували африканську чуму свиней (АЧС).

Про це повідомила пресслужба Макарівської селищної ради.

Через це на окремих територіях Бучанського району на 40 діб ввели карантин у таких старостинських округах Макарівської громади:

  • Забуянському
  • Кодрянському
  • Королівському
  • Наливайківському
  • Ніжиловицькому
  • Комарівському.

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З метою недопущення поширення та ліквідації захворювання АЧС у приватному секторі сіл цих старостинських округів проведуть подвірні обходи з метою обліку свиней, виявлення тварин з ознаками захворювання та загиблих тварин.

Крім того, на території Бучанського району заборонено продаж свинини подвірного забою та мʼясних продуктаів домашнього виготовлення.

  • Минулої осені на території КП “Лісопаркове господарство “Конча-Заспа” у Голосіївському районі Києва зафіксовано спалах АЧС. 
  • Вакцини проти АЧС, які випробовуються у В’єтнамі, близькі до схвалення. Це стане великим проривом у боротьбі зі смертельною хворобою тварин, яка регулярно руйнує свиноферми у всьому світі.
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