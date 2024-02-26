На Київщині виявили африканську чуму свиней

На території Забуянського лісництва у Макарівській громаді Київської області виявили трупи диких свиней. У них діагностували африканську чуму свиней (АЧС).
Про це повідомила пресслужба Макарівської селищної ради.
Через це на окремих територіях Бучанського району на 40 діб ввели карантин у таких старостинських округах Макарівської громади:
- Забуянському
- Кодрянському
- Королівському
- Наливайківському
- Ніжиловицькому
- Комарівському.
З метою недопущення поширення та ліквідації захворювання АЧС у приватному секторі сіл цих старостинських округів проведуть подвірні обходи з метою обліку свиней, виявлення тварин з ознаками захворювання та загиблих тварин.
Крім того, на території Бучанського району заборонено продаж свинини подвірного забою та мʼясних продуктаів домашнього виготовлення.
- Минулої осені на території КП “Лісопаркове господарство “Конча-Заспа” у Голосіївському районі Києва зафіксовано спалах АЧС.
- Вакцини проти АЧС, які випробовуються у В’єтнамі, близькі до схвалення. Це стане великим проривом у боротьбі зі смертельною хворобою тварин, яка регулярно руйнує свиноферми у всьому світі.