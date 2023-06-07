Дві вакцини проти африканської чуми свиней є близькі до схвалення

Це стане великим проривом у боротьбі зі смертельною хворобою тварин, вакцини тестують у В'єтнамі.

Вакцини проти африканської чуми свиней, які випробовуються у В’єтнамі, близькі до схвалення.

Про це заявили представники ветеринарної медицини світу та США, пише Reuters.

Це стане великим проривом у боротьбі зі смертельною хворобою тварин, яка регулярно руйнує свиноферми у всьому світі.

Африканська чума свиней протягом багатьох років підривала світовий ринок свинини вартістю 250 мільярдів доларів. Під час найгіршого спалаху в 2018-19 роках близько половини домашнього поголів’я свиней загинуло в Китаї, найбільшому світовому виробнику, що призвело до збитків у понад 100 мільярдів доларів.

Після десятиліть невдалих спроб через складність вірусу дві вакцини, спільно розроблені американськими вченими, які випробовуються в’єтнамськими компаніями в рамках великих пілотних схем, демонструють “дуже багатообіцяючі” результати, заявив керівник наукового відділу Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин Грегоріо Торрес.

“Ми ніколи не були настільки близькі до того, щоб отримати вакцину, яка може спрацювати”, − сказав Торрес.

Він додав, що вакцини мають, ймовірно, найбільші шанси на схвалення.

З 2021 року чума свиней, яка не є смертельною для людей, була зареєстрована майже в 50 країнах і спричинила близько 1,3 мільйона смертей свиней.

Наразі серйозних спалахів немає, але кредитор агробізнесу Rabobank попередив у квітні, що можливе поширення хвороби, особливо в Китаї, залишається одним із головних ризиків для світової свинарської галузі.

Нагадаємо, спалах Африканської чуми свиней у 2021 році був зареєстрований у національному природному парку "Слобожанський" на Харківщині.