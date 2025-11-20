У Тернополі серед руїн знищеного Росією будинку знайшли живого папугу

Сьогодні, 20 листопада, у Тернополі серед руїн однієї з 9-поверхівок, пошкодженої російською ракетою, рятувальники знайшли живого папугу.

Про це написали у ДСНС.

"Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл", – розповіли там.

На опублікованому відео видно, що рятувальник виніс птаха, який знаходився у клітці.