У Тернополі серед руїн знищеного Росією будинку знайшли живого папугу

Рятувальники винесли птаха. 

У Тернополі серед руїн знищеного Росією будинку знайшли живого папугу
Рятувальники у Тернополі з-під руїн дістали папугу
Фото: ДСНС

Сьогодні, 20 листопада, у Тернополі серед руїн однієї з 9-поверхівок, пошкодженої російською ракетою, рятувальники знайшли живого папугу.

Про це написали у ДСНС. 

"Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл", – розповіли там. 

На опублікованому відео видно, що рятувальник виніс птаха, який знаходився у клітці. 

  • У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, і станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. 
  • 22 людини після російської атаки вважаються зниклими. 
  • РФ атакувала житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101", випущені з літаків Ту-95МС стратегічної авіації Росії. Одна із цих ракет виготовлена у у четвертому кварталі 2025 року.
