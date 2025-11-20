У Тернополі серед руїн знищеного Росією будинку знайшли живого папугу

Сьогодні, 20 листопада, у Тернополі серед руїн однієї з 9-поверхівок, пошкодженої російською ракетою, рятувальники знайшли живого папугу.
Про це написали у ДСНС.
"Маленький, яскравий пернатий у цій холодній безодні руйнування. Хтось дбав про нього, був його родиною, хтось, можливо, шепотів йому лагідні слова перед тим, як світ розколовся навпіл", – розповіли там.
На опублікованому відео видно, що рятувальник виніс птаха, який знаходився у клітці.
- У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, і станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася.
- 22 людини після російської атаки вважаються зниклими.
- РФ атакувала житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101", випущені з літаків Ту-95МС стратегічної авіації Росії. Одна із цих ракет виготовлена у у четвертому кварталі 2025 року.